Dany Brillant papa fier : ses deux fils se dévoilent avec lui dans un clip

Deux ans après la sortie de son disque Rock and Swing, le chanteur Dany Brillant revient dans les bacs avec un projet en hommage à son maître : Charles Aznavour. Il a enregistré un album de reprises des tubes de l'artiste mort en 2018. Pour l'occasion, il a même fait participer ses deux fils !

Interrogé par le magazine Gala qui l'a suivi sur le tournage du clip La bohème, Dany Brillant s'est longuement confié sur son rapport au répertoire du grand Charles - découvert sur scène en 1977 grâce à sa mère qui le considérait comme "un dieu" - et sur leur discrète amitié née après une rencontre lors du Festival de de jazz de Montreux. "Comme je l'ai choisi comme maître, Charles m'a toujours témoigné beaucoup de bienveillance. Il a senti son influence sur mon travail, lui qui a accompagné toute mon adolescence", a ainsi relaté Dany Brillant. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 54 ans, a même partagé la scène avec son idole à plusieurs reprises en France et en Arménie.

Avec cet album, Dany Brillant chante Aznavour, La bohème promis à un bel avenir aux pieds de sapin de Noël, Dany Brillant voulait aussi inclure ses fils Lino et Dean, âgés de 7 et 10 ans, dans son métier et sa passion pour Charles Aznavour. Ainsi, le chanteur a convié ses fils, nés de son histoire d'amour avec sa femme Nathalie - qui selon France Dimanche aurait pris ses affaires pour aller vivre en Belgique, le laissant seul à Paris -, sur le tournage du clip de son premier single pour qu'ils y jouent à ses côtés. Le fier papa avait une idée en tête : "Je voulais que mes enfants comprennent qu'une vocation naît très tôt."

Malheureusement, les deux garçons ne semblent pas très portés sur ce domaine et n'ont "toujours pas demandé à apprendre à jouer d'un instrument" à leur célèbre papa. Mais ils sont toutefois très éveillés à un autre art... "En revanche, je peux vous garantir qu'ils sont des comédiens-nés ! Ils peuvent nous raconter n'importe quoi à leur mère et moi, on y croit toujours ! Sur le tournage du clip, ça m'a semblé comme une évidence qu'ils se dirigeront plutôt vers la comédie. Je ne leur imposerai rien...", a ajouté Dany.

Dany Brillant est aussi le papa de Léah, née en 1993 de sa première union. Une fille qui vit depuis quelques années à Vancouver, au Canada.