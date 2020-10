Dany Brillant : Séparé de sa femme Nathalie ? Le chanteur serait seul

À 54 ans, Dany Brillant serait-il un coeur à prendre ? À en croire les informations de France dimanche, le populaire chanteur ne serait plus avec sa femme Nathalie. Celle-ci serait désormais installée à Bruxelles, avec leurs enfants, alors qu'il continue de vivre à Paris.

Dany Brillant "plus seul que jamais" ? Les mots de France dimanche ne laisseraient pas planer le doute sur la situation amoureuse du chanteur : "Le duo, jusqu'à présent uni pour le meilleur comme pour le pire, ne serait désormais plus ensemble." Le magazine affirme que sa femme Nathalie Moury a décidé de retourner vivre en Belgique, d'où elle est originaire. Et elle aurait embarqué avec elle leurs deux fils : Lino (10 ans) et Dean (8 ans). De son côté, l'interprète des inoubliables tubes Suzette et Quand je vois tes yeux habiterait toujours Paris ; il avait un temps choisi de s'isoler dans une maison de Ramatuelle, dans le Var, lorsqu'il n'était pas au meilleur de sa forme.

Interrogé par Libération en 2018, lors de la sortie de son disque Rock and Swing, Dany Brillant avait déjà évoqué son style de vie : lui à Paris, sa femme ailleurs. On ne savait pas alors avec précision où Nathalie et les enfants vivaient, mais l'artiste avait fait quelques confidences. "Ils sont dans un endroit où c'est paisible, à la campagne. Paris, ce n'est pas idéal pour des enfants", disait-il, alors que lui-même confiait vivre dans le 5e arrondissement de la capitale, dans le Quartier latin. Il n'était pas question de rupture...

Dany Brillant avait fait la connaissance de Nathalie en 2008, en marge du Festival de Cannes. À l'époque, on découvrait que son amoureuse travaillait dans l'événementiel, on avait appris qu'elle était organisatrice de mariages. Auparavant, il avait vécu une belle histoire d'amour avec la mère de sa fille Léah, née en 1993. Une fille qu'il ne voit pas beaucoup, car elle vit depuis quelques années à Vancouver, au Canada...