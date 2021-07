Dany Brillant papa : Sa fille Léah est son portrait craché !

Dany Brillant est ce qu'on appelle généralement un crooner. Dans la lignée des plus grands chanteurs de charme, comme Frank Sinatra ou Paul Anka, le chanteur français de 55 ans a su jouer de son physique et sa voix suave pour conquérir le coeur des français. Ce vendredi 2 juillet, il sera sur le plateau d'Allez viens, je t'emmène... , une émission présentée par l'ancienne Miss France, Laury Thilleman. Aux côtés de nombreuses stars de la chanson française comme Jane Birkin, Vianney, Alain Souchon ou encore Louane, le beau gosse fera étalage de tout son talent dans un show qui fera la part belle à la nostalgie et à la chanson.

Je l'adore et j'ai mis du temps à accepter qu'elle vive si loin de nous

Il est peu probable que Dany Brillant soit accompagné de sa femme, Nathalie, ni de ses deux garçons, Dean et Lino, mais on pourrait peut-être avoir la surprise d'apercevoir sa fille, que l'on a déjà entendu sur la chanson qui porte son nom, Léah, sur l'album Puerto Rico sorti en 2009. Même si le chanteur est discret sur sa vie de famille, sa fille, née en 1993, est une belle jeune femme qui vit désormais à Vancouver comme son père le racontait en 2018 dans Paris Match. "Elle est chef opérateur. Je l'adore et j'ai mis du temps à accepter qu'elle vive si loin de nous", admet Dany Brillant.

Léah Dean Cohen de son nom complet partage de nombreuses photos de ses créations, mais également d'elle-même et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a hérité des gènes de son père ! Cheveux longs et noirs, la jeune femme a les mêmes beaux yeux bleus que son père et le regard qui va avec. Le portrait craché du chanteur, jusque dans le sourire ravageur.