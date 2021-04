Dany Brillant papa de Lino et Dean : il explique le choix de ces prénoms

Actuellement en studio pour préparer la réédition de son album sorti en 2020, Dany Brillant chante Aznavour: La Bohème, le chanteur de 55 ans en a profité pour accorder une interview avec l'animateur star de TF1 et passionné de photographie, Nikos Aliagas. Un entretien paru dans le dernier numéro du magazine Gala.

Parmi les confidences qu'il a bien voulu faire au présentateur de The Voice, l'interprète de Suzette a donné l'explication du prénom de ses deux fils, qui apparaissent dans son dernier clip. "J'ai appelé mes fils Lino et Dean. Car mes héros étaient Lino Ventura, pour ce qu'il représentait : la droiture, la puissance, la parole donnée. Et Dean Martin : pour sa classe naturelle, sa fantaisie, sa légèreté. Il faut se battre aujourd'hui pour être léger", précise-t-il.

L'artiste est en couple avec Nathalie Moury depuis 2008, après l'avoir rencontré en marge du Festival de Cannes. Ensemble ils ont fondé un foyer qui s'avère aujourd'hui essentiel dans la vie de Dany Brillant. Lorsque Nikos lui demande quel est le mot le plus important pour lui, la réponse ne se fait pas attendre : "La famille. Ma base, mon souffle. Le socle de ma vie."

Très proche des siens, le chanteur avoue ne plus supporter la crise sanitaire actuelle qui l'empêche d'être proche de ceux qu'il aime : "La distance avec ceux que j'aime (ndlr: la chose qu'il déteste le plus). Ne plus pouvoir embrasser ma mère à cause de la pandémie. Ça me met en colère et ça m'attriste."

Malgré les difficultés dues à la situation sanitaire, le chanteur veut rester optimiste et quand l'animateur grec lui demande comment sera le monde de demain, il n'hésite pas voir les choses avec enthousiasme : "Comme un monde de l'après-guerre. Un monde de joie, où tout le monde mettra les bouchées doubles et ira de l'avant. Pour vivre, réapprendre à vivre avec l'autre."

Une belle conclusion pour le chanteur qui reprendra sa tournée en octobre prochain avec une série de concerts dans toute la France.