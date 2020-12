Nikos Aliagas photographe : superbe consécration pour l'animateur et artiste

Quel bel honneur pour Nikos Aliagas ! L'animateur de 51 ans a été choisi pour succéder au dessinateur Sempé et ainsi signer la nouvelle carte de voeux de l'Hôtel de Ville pour 2021pour 2021, à la demande d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Photographe une fois les caméras éteintes, Nikos devait répondre au thème de "l'espoir en des jours meilleurs et la vie qui reprend", comme on l'apprend sur Le Parisien.

Pour cela, le journaliste de TF1 a opté pour une image, toujours captée en noir et blanc comme à son habitude, qui semble parfaitement coller au sujet. Il s'agit d'un pigeon en plein envol devant les quais de Seine et avec pour arrière-plan, la Tour Eiffel. "En réalité, j'ai fait cette photo à la fin du premier confinement alors que j'allais faire mes courses, mon appareil photo Canon professionnel sous le manteau au cas où..., a expliqué Nikos Aliagas au quotidien. Paris était désert. Et cet oiseau s'est invité dans le cadre, clin d'oeil imprévu. Alors que je photographie la tour Eiffel depuis des années sous toutes les coutures, je me suis dit que c'était un signe".

Le mari de Tina Grigoriou et papa de deux enfants, Agathe (bientôt 8 ans) et Andreas (bientôt 4 ans), a bien fait de suivre son instinct puisque son cliché sera à l'honneur dans toutes les mairies de France d'ici la fin de l'année. L'occasion de partager avec le plus grand nombre son message d'espoir après une année éreintante. "Cette photo traduit le besoin de déployer nos ailes à nouveau. Le pigeon qui ne connaît pas le coronavirus, semble nous montrer qu'il y a toujours la possibilité d'un envol", estime-t-il.

De son côté, Anne Hidalgo est plus que ravie de son choix et ne tarit pas d'éloges sur son nouvel artiste star. "Nikos est non seulement la personnalité populaire que nous aimons tous mais aussi un photographe passionné et talentueux, dont le travail reflète l'homme de valeurs qu'il a toujours été", a-t-elle déclaré au Parisien à son tour.