Daphné Bürki complètement nue avec son équipe de Je t'aime etc...

Daphné Bürki et son équipe de Je t'aime etc... ont fait un retour remarqué sur France 2, lundi 6 janvier 2020. L'animatrice de 39 ans a une fois de plus prouvé qu'elle n'avait pas froid aux yeux, à l'occasion de la diffusion d'une spéciale "tout nu".

Tout au long de l'émission, la compagne de Sylvain Quimène (alias Gunther Love) et ses chroniqueurs ont abordé différents thèmes, dont celui du naturisme, en tenue d'Adam et Eve. Un bon moyen de se mettre dans la peau des personnes adeptes de ce mode de vie. Bien entendu, leurs corps ont été floutés pour l'occasion comme vous pouvez le découvrir avec l'extrait disponible dans notre diaporama. Après avoir souhaité une bonne année aux téléspectateurs, elle a accueilli André Manoukian à ses côtés, qui portait une couronne sur la tête. "On est tout nu. On a tiré les rois, parce que 2020, soyons coquins, donc tous à poil. Et André, elle est très grosse la fève que vous avez trouvée. Ou alors vous êtes juste content de me voir", a plaisanté Daphné Bürki.

Heureusement pour eux, les invités ont pu garder leurs habits. On retrouvera notamment Fred Testot, venu parler de sa nouvelle série Faites des gosses, diffusée à partir du 8 janvier sur France 2. "Je peux vous dire que je suis contente de vous revoir. C'est la troisième saison de Je t'aime etc... Même si j'ai les fesses à l'air, les poils pubiens qui ondulent dans le vent et les tétons au garde à vous, je peux vous dire que nous sommes fiers chaque jour de vous parler d'amour et de sexualité. On jure que nous continuerons à faire ceci car c'est notre projet... et j'ai froid", a conclu Daphné Bûrki.

Daphné Bürki déjà nue à la télévision

Ce n'est pas la première fois que la maman d'Hedda (née en 2007 de son ancienne relation avec Travis Bürki) et Suzanne (née en juillet 2013 de son actuelle romance) se dénude à la télévision. Pour la première de Je t'aime etc... en 2017, elle s'était mise topless pour revendiquer le droit des femmes de faire ce qu'elles souhaitent, un geste qui avait fait polémique à l'époque. "Être une femme de 2017, c'est s'assumer totalement : être bien dans sa tête, dans son corps, dans sa vie de famille, dans sa vie amoureuse, trouver un travail, un logement... Je me suis foutue à poil pour dire qu'on allait se mettre à nu dans cette émission, laisser tomber les artifices, parler de son intimité profonde. J'ai toujours utilisé mon corps, c'est ma façon de m'exprimer", s'était-elle justifiée auprès de Yahoo Actualités.

En 2012 et en 2015, Daphné Bûrki avait fait tomber le haut et le bas dans Le Grand Journal et La Nouvelle Edition (Canal +).