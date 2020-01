Faites des gosses : la série événement de France 2 débarque le 8 janvier

Depuis un moment, l'heure est aux séries. TF1 a par exemple rencontré de francs succès avec ses créations originales telles que Clem, Sam ou plus récemment Le Bazar de la charité. Mais la chaîne concurrente France 2 est bien loin d'être en reste. Pour se maintenir dans la course aux audiences, le service public mise sur une toute nouvelle fiction intitulée Faites des gosses. Il s'agit-là d'une mini-série composée de six épisodes qui sera à découvrir dès mercredi 8 janvier.

Produit par Elephant Story, le feuilleton suit ainsi les pas de Fais pas ci, fais pas ça, qui a fait les beaux jours de France 2 pendant dix ans. Pour mener à bien ce nouveau projet, le casting a composé avec soin. Ainsi, on retrouvera notamment à l'écran Fred Testot (Serge), Amelle Chahbi (Anissa), Philippe Lefebvre (Alexandre) mais aussi Eva Darlan (Claudine) ou encore Jonathan Lambert (Clément). Faites des gosses raconte le quotidien de trois familles très différentes (les Delattre, les Cattier-Mansouri et les Gao) qui n'avaient aucune raison de se rencontrer jusqu'au moment où leurs enfants se lient d'amitié, étant tous scolarisés dans le même établissement.

Entre rires et larmes, la sérié réalisée par Diane Clavier et Samantha Mazeras traitera de plusieurs thèmes qui s'inscrivent dans l'ère du temps comme l'éducation, l'adultère, la maladie, les secrets de famille, le coming out... Au fil du récit, les téléspectateurs pourront entrer en immersion "avec émotion, humour et réalisme dans leurs vies dysfonctionnelles et imparfaites dans lesquelles chacun trouvera un écho", promet France 2. L'écriture de la saison 2 serait d'ores et déjà en préparation mais l'accueil qui sera réservé aux premiers épisodes restera décisif pour la suite.

Faites des gosses, à découvrir le 8 janvier 2020 sur France 2