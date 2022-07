Daria Kasatkina : la meilleure joueuse russe fait son coming-out et annonce être en couple

Depuis quelques mois maintenant, plusieurs sportifs ont pris leur courage à deux mains afin de dévoiler leur homosexualité publiquement, dans le but de faire avancer la cause et permettre à des milieux plutôt fermés sur ces questions de s'ouvrir. Dans le football, l'Australien Josh Cavallo est devenu le premier joueur en activité à afficher son homosexualité, suivi il y a quelques mois du jeune anglais Jake Daniels. Des questions qui restent malgré tout souvent tabou, mais l'une des meilleures joueuses de tennis de la planète, Daria Kasatkina, a décidé de faire son coming-out à son tour et venant d'une star de la discipline, cela a encore plus d'impact.

Dans une interview tournée avec un Youtubeur nommé Vitia Kravtchenko, la 12e joueuse mondiale et meilleure joueuse russe du moment a décidé de parler ouvertement de sa sexualité. "C'est difficile et cela ne sert à rien de rester longtemps au placard (...) Tu auras des noeuds au cerveau tant que tu ne le diras pas. Après, c'est clair que chacun doit choisir comment il veut s'ouvrir et jusqu'à quel point", lâche la sportive de 25 ans avant de résumer son état d'esprit : "Le plus important, c'est d'être bien avec soi-même".

En couple, elle publie une photo qui laisse peu de place au doute

Si elle reconnaît qu'affirmer son homosexualité en Russie rend les choses très compliquées pour elle, Daria Kasatkina assume sa prise de parole et elle va même jusqu'à faire une autre confidence : elle est actuellement en couple avec une femme. Coïncidence ou non, quelques heures après cette interview, la tenniswoman a publié sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 215 000 abonnés, un beau selfie d'elle-même en compagnie d'une jeune femme avec simplement un emoji coeur violet. Une publication qui a visiblement beaucoup plu aux internautes puisqu'en moins de 24 heures, elle a déjà récolté plus de 26 000 likes.