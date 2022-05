Le footballeur Jake Daniels fait son coming out homosexuel et entre dans l'histoire !

Il en aura fallu du courage à Jake Daniels pour faire cette annonce et entrer du même coup dans l'histoire de son sport. À seulement 17 ans, le jeune anglais vient tout juste de faire son coming out homosexuel, ce qui fait de lui le premier joueur professionnel anglais en activité à l'avoir fait. Il aura donc fallu attendre 2022 pour que cet évènement arrive et il vient donc d'un jeune homme né en 2005 et qui évolue actuellement dans le club de Blackpool FC. C'est au travers d'un communiqué publié par son club sur les réseaux sociaux que le jeune sportif en a fait l'annonce publique.

"Cette saison a été fantastique pour moi sur le terrain. J'ai fait mon premier match pro, marqué 30 buts avec la réserve, signé mon premier contrat pro", déclare Jake Daniels en préambule, avant de poursuivre : "Mais hors du terrain, j'ai caché celui que je suis réellement. J'ai su toute ma vie que j'étais gay et je sens que je suis maintenant prêt à faire mon coming out et à être moi-même". Le jeune homme indique ensuite avoir été inspiré par les quelques exemples qui se sont succédés au cours des derniers mois, à l'image du footballeur australien, Josh Cavallo.

Le coming out de Jake Daniels a eu beaucoup d'impact outre Manche et la plupart des grands clubs anglais ont tenu à lui apporter leur soutien, tout comme plusieurs joueurs de renom. Un statut malheureusement toujours difficile à assumer dans le monde du sport, comme il l'a souligné. "Être gay, bi ou queer est toujours un tabou dans le football masculin (...) Je pense que c'est parce que beaucoup de footballeurs veulent être reconnus pour leur virilité. Et les gens voient le fait d'être gay comme une faiblesse, quelque chose avec lequel on peut vous provoquer sur le terrain", a déclaré le jeune footballeur dans une interview accordée à Sky Sport.