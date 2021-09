Darko (Secret Story) cède à la chirurgie esthétique : "Je suis sous le choc du résultat"

Darko n'a aucun secret pour sa communauté. Cinq ans après avoir participé à Secret Story, le jeune homme est devenu un influenceur et YouTubeur très en vogue, suivi par plus d'un million de personnes. C'est donc tout naturellement qu'il a révélé avoir eu recours à de la chirurgie esthétique ce lundi 27 septembre. En effet, en stories Instagram, le meilleur ami de Bastien Grimal a partagé des photos de lui depuis sa chambre d'hôpital. L'occasion de découvrir que Darko a subi une intervention aux yeux. Alors qu'il ne rentre pas dans les détails, il semblerait qu'il ait opté pour une blépharoplastie, ce qui consiste à supprimer les poches sous les yeux. Darko a rapidement pu retourner chez lui après coup puisque l'intervention ne nécessite généralement pas d'hospitalisation.

Toujours sur Instagram, il a tenu à remercier son docteur, un certain Oren Marco qui travaille à Paris. "Le meilleur chirurgien du monde, vraiment incroyable, je suis sous le choc du résultat les amis", a fait savoir Darko, vraisemblablement très satisfait. Un résultat encore gardé secret car, pour l'heure, celui qui est en couple avec son assistante fait encore en sorte de camoufler ses yeux à l'aide de cotons. "Je ne vais pas trop vous montrer ma tête pendant quelques jours, j'ai des petits bleus pas très beaux. Je vous montrerai le résultat dès que ce sera bon, trop hâte", a-t-il néanmoins promis.

En 2019 déjà, Darko tentait de se débarrasser de ses cernes qu'il juge trop prononcées. A l'époque, il testait l'acide hyaluronique pour les combler. Un acte dont le résultat dure entre quatre et six mois. Darko devait donc y avoir recours régulièrement. C'est pour un effet plus permanent que le beau brun a sans doute finalement cédé à la chirurgie esthétique.