Darko (Secret Story) en couple avec son assistante : ils officialisent enfin

Voilà un moment que des rumeurs de couple entre Darko et Chloë circulent. Il faut dire que, début mars, Darko avait publié un message qui en disait long : "C'est la fin d'une aventure, mais le début d'une grande autre, merci à tous d'avoir été avec nous dans tout ça. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre lorsque j'ai lancé le concept d'assistante et, finalement, c'est fou tout ce qui est arrivé. J'ai eu la chance de rencontrer Chloë et ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur elle encore très longtemps."

"Merci pour tout, tout le monde et mon Darko d'amour. C'est le début d'une nouvelle aventure", avait-elle commenté. En février, alors que Chloë et Darko posaient ensemble, il avait écrit : "Je vous jure que j'ai pris deux chambres."

Bref leur histoire d'amour était un secret de polichinelle qu'ils ont enfin officialisé pour le plus grand bonheur des fans de Darko.