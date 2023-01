David Beckham au défilé Dior : son fils Cruz lui vole la vedette, plus looké que lui, Robert Pattinson étonne !

La grande famille de la mode continue de faire parler d'elle. La Fashion Week se poursuit à Paris mais avant de laisser place à la Haute Couture, elle fait la part belle aux collections Homme. Vendredi 20 janvier, ce fut au tour de Kim Jones, directeur artistique de la maison Dior, de dévoiler le travail de plusieurs mois (voire plusieurs années) aux aficionados de la mode. Et c'est sous les yeux d'invités de qualité qu'il a fait défiler ses mannequins sur le podium.

Avec une femme créatrice, David Beckham ne pouvait pas passer à côté de cet événement. Pour découvrir la collection Dior, c'est avec son fils Cruz, 17 ans, que l'ancien footballeur a posé ses valises à Paris. S'il est toujours aussi sexy et classe, il est toutefois sur le point de se faire dépasser par sa progéniture en termes de style. A quelques jours de sa majorité, Cruz vole déjà la vedette à son père puisque le jeune homme a soufflé tout le monde dans son costume gris clair légèrement lose, chemise lâchée, cravate ajustée et lunettes de soleil.

Autre style remarqué : celui de Robert Pattinson. L'égérie des parfums Dior (sur le point d'être détrônée par le footballeur Kylian Mbappé) a débarqué dans une tenue à laquelle elle nous avait jusqu'alors peu habitués. L'acteur de 36 ans portait une jupe bleue, des bottes noires et une grosse veste en moumoute marron. Un look détonnant qui n'est pas sans rappeler les nouveaux codes de Dior.

Des pièces mixtes

A l'AFP, Kim Jones n'a pas manqué de faire connaître sa volonté de mélanger les genres et de décomplexer l'homme au coeur de la mode : "Il y a un nouveau sentiment d'aisance dans la collection, dans une combinaison de formel et d'informel. (...) Un sentiment de métamorphose et de changement à travers le motif de l'eau" déclare-t-il. Pour lui, les univers de la femme et de l'homme doivent se mélanger : "Motifs littéraires de T.S Eliot, la Tamise et la Seine ont inspiré Kim Jones pour ses silhouettes fluides. Éléments masculins et féminins se mélangent pour plus de sensualité." Une sensualité que Robert a visiblement voulu respecter !