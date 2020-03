David Charvet très épris : baisers passionnés avec sa bombe russe

En amour, certaines stars n'hésitent pas à exposer leurs relations. D'autres, comme David Charvet, préfèrent être discrets. L'ancien sauveteur d'Alerte à Malibu ne vit pas à l'abri des regards pour autant, au contraire. Il s'éclate au grand jour avec sa petite amie et l'embrasse langoureusement sous un soleil brûlant...

David Charvet a été aperçu à Miami le mercredi 26 février 2020. Le Français de 47 ans profitait d'un après-midi ensoleillé avec sa petite amie. En short de bain et bikini, David et la craquante Oksana Rykova se sont baignés et ont échangé de langoureux baisers dans l'eau. Le couple a ensuite regagné le sable, main dans la main. L'occasion pour les photographes d'immortaliser le corps sculpté de David Charvet, et la plastique de rêve de sa compagne.

Oksana Rykova est influenceuse et mannequin. La jolie Russe a le fitness comme domaine d'expertise, et a notamment créé une marque de vêtements de sport, intitulée ApreSport.

Suivie par près de 25 000 abonnés sur Instagram, elle les régale grâce à la publication de ses superbes photos. En legging ou en bikini, Oksana embrase la toile à chaque partage !