David Charvet à nouveau en couple ? Doux baisers à Saint-Barthélemy...

A 47 ans, le charme de David Charvet opère toujours autant.

Présent le 8 août 2019 au lancement de la 10e édition du St-Barth Family Festival, à Saint-Barthélemy - soirée animée par Yannick Noah durant laquelle il a posé avec Pierre Rambaldi, l'ami de Laeticia Hallyday - David Charvet n'était semble-t-il pas accompagné. C'est pourtant bien en très charmante compagnie que le chanteur et acteur français habitant depuis des années à Los Angeles a été repéré.

Le site américain TMZ.com publie des photos de l'ex-star d'Alerte à Malibu en train d'embrasser une ravissante brunette en bikini, sur un yacht. Très tactile avec sa partenaire, David Charvet lui remet soigneusement son bas de maillot de bain en place. Difficile de dire pour autant si le beau gosse et la jolie naïade, dont l'identité n'est pas révélée, forment un couple puisque depuis que David Charvet est séparé de Brooke Burke, il papillonne sans jamais se poser.

En effet, les dîners avec des inconnues s'enchaînent à Los Angeles, et les femmes se succèdent les unes après les autres. Mais en février dernier, ce n'est pas avec n'importe qui que David Charvet a partagé un repas mais avec Sarah Jones.

Leur rapprochement avait fait jaser et avait surtout provoqué la colère de Jermaine Jones, l'ex de Sarah Jones. Le sportif allemand de 37 ans, qui a joué pour les États-Unis lors de la Coupe du monde 2014, a accusé David Charvet d'avoir séduit sa femme. "Depuis le premier jour, je ne lui faisais pas confiance et j'avais raison. Il a tué ma famille ! Je fais juste ce post parce que je n'aime pas ce genre d'hommes qui utilisent les enfants pour avoir des femmes mariées", s'était-il énervé sur les réseaux sociaux à l'automne dernier, apposant également un emoji diable sur le visage de David Charvet.

Face à la virulence de ces attaques, l'acteur et chanteur avait très rapidement riposté en sollicitant la justice. L'interprète de Shoud I Stay avait en effet demandé à ce que Jermaine Jones ne puisse plus l'approcher grâce une injonction d'éloignement et avait également réagi : "Nous ne sommes liés de façon romantique ou sexuelle d'aucune façon que ce soit, nous sommes juste amis."

David Charvet avait fait la connaissance de Sarah et Jermaine Jones grâce à ses enfants. Heaven et Shaya, nés en 2007 et 2008 de son mariage avec Brooke Burke, avaient pris l'habitude de jouer avec les enfants de la famille Jones.