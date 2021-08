David Gallienne (Top Chef) : Son compagnon Aurélien déjà adopté par ses enfants, photo de famille !

Après avoir passé de nombreuses années d'amour avec son ex-femme Marie, une relation qui a vu naître deux enfants, David Gallienne, grand gagnant de Top Chef 2020, a fait son coming out. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il partage quelques moments d'intimité avec ses plus de 50 000 followers. À la mi-juillet, le jeune chef de 38 ans a d'ailleurs présenté son nouvel amoureux, un certain Aurélien... que ses enfants ont déjà adopté !

Sur le réseau social de partage d'images, David Gallienne publie quelques instants de sa vie, entre deux belles réalisations pour son restaurant Le Jardin des plumes, le chef partage des photos de famille. Ce mercredi 18 août 2021, l'ex-candidat et vainqueur du célèbre concours culinaire de M6 se dévoile en compagnie de cher et tendre Aurélien et de ses deux adorables enfants, Charlotte (10 ans) et Jules (7 ans). La petite tribu a visiblement passé un superbe séjour à Disneyland Paris. C'est d'ailleurs dans l'une des attractions du parc qu'ils prennent tous les quatre la pose.