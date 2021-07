David Gallienne (Top Chef) en couple : il présente son nouveau chéri Aurélien !

David Gallienne n'est plus un coeur à prendre ! Le grand gagnant de Top Chef 2020 est en couple avec un certain Aurélien. Durant toute son aventure dans l'émission culinaire, le cuisinier de 32 ans originaire du Mans n'a cessé de parler de son chéri Alexis et du bien fou que lui avait procuré son coming out. "Le fait d'assumer mon homosexualité m'a libéré, et ça se ressent aussi aujourd'hui dans mes assiettes", expliquait-il dans son portrait diffusé lors de l'émission.

Mais à en croire une récente publication sur son compte Instagram, leur idylle a pris fin ! Serait-ce le poids de la notoriété de David Gallienne qui aurait terni leu histoire ? Ce qui est sûr, c'est que le chef du restaurant Le Jardin de plumes, situé à Giverny, a vite retrouvé l'amour !

Heureux papa de Charlotte et Jules (10 et 7 ans), nés de son union avec Marie, David Gallienne s'est montré aux bras d'Aurélien, un bel infirmier-urgentiste sur Instagram, le 12 juillet 2021. Les amoureux se sont accordés un week-end en tête-à-tête à la campagne, dans le château de Villiers-le-Mahieu dans les Yvelines. Ils sont ensuite allés au Zoo de Thoiry et se sont pris en photos avec les bêtes. Un séjour "surprise" que David Gallienne et son conjoint ont partagé avec leurs abonnés sur le réseau social !