Guillaume Gallienne en deuil : le comédien face à la mort de son frère Thierry

Triste nouvelle pour Guillaume Gallienne puisque le comédien vient de perdre son demi-frère Thierry Gallienne, à l'âge de 70 ans. Sa mort a été annoncée par ses proches dans le Figaro du 9 novembre 2020. Le défunt était né du premier mariage de Jean-Claude Gallienne, le père de l'acteur. En 2013, la mort de sa demi-soeur Bénédicte, née de ces mêmes premières noces, l'avait déjà beaucoup touché alors qu'il était en plein tournage.

Thierry Gallienne est décédé le 4 novembre dernier à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. "La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint-Clodoald, à Saint-Cloud, dans l'intimité familiale, le mardi 10 novembre, à 10h30", précise le faire-part. Un avis de décès qui, en plus de Guillaume Gallienne, mentionne plusieurs membres de cette famille recomposée : la veuve de Thierry Gallienne et leurs quatre enfants, Alexis, Alice, Adrien et Arthur, mais aussi sa belle-mère Melitta Rotvand, la seconde épouse de Jean-Claude Gallienne et mère du comédien et ses trois frères, Cyrique, David et Mathieu.

Le sociétaire de la Comédie-Française s'était inspiré de sa vie de famille pour écrire sa pièce de théâtre Les Garçons et Guillaume, à table ! (2008), ensuite adaptée au cinéma en 2013 dans le film du même nom, récompensé de cinq Césars. Si Guillaume Gallienne n'y a pas fait apparaître son demi-frère Thierry, il a en revanche mis en scène ses trois frères et leurs parents, en interprétant lui-même le rôle de sa mère Melitta.

Dans une interview accordée au magazine Psychologies en 2016, le père de Tado (13 ans) s'était confié sur son père, décédé en 2009. "Mon père pouvait être drôle, à sa façon. Il est mort avant la sortie du film, mais il avait vu la pièce. Sauf qu'il avait oublié son sonotone. Bel acte manqué", l'époux d'Amandine avait-il expliqué, avant d'ajouter avec honnêteté : "J'avais pris la mesure des dommages collatéraux qu'il avait causés, pas tant à moi qu'à des personnes que j'aime... Mais bon, il est mort dans d'atroces souffrances. Il a payé très cher."