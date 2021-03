David Mora et son beau-fils : un "petit frère formidable" pour sa fille

Celui qui s'est fait connaître sous le nom de Fabien dans la série Scènes de ménages sur M6 est un homme comblé ! Si le succès du couple qu'il forme à l'écran avec Anne-Élisabeth Blateau ne se dément pas, il en va de même dans sa vie amoureuse puisqu'il est devenu père d'une petite fille, dont on ne connaît pas encore le nom. Avec sa compagne Davina Vigné, ils n'hésitent d'ailleurs pas à mettre en avant leur amour et leur bonheur sur les réseaux sociaux.

Et dernièrement, c'est madame qui a dévoilé une autre facette de la vie du couple puisqu'elle a évoqué la présence de son fils, issu d'une union précédente et aujourd'hui âgé de 12 ans, qui semble en parfaite osmose dans cette famille recomposée. "... j'adore le frère que tu es, j'ai de petites larmes qui brillent quand je te vois lui parler. T'es exactement dans la famille dans laquelle tu devais être. Tu nous as bien choisi chéri.", a posté Davina Vigné sur Instagram dimanche 21 mars.