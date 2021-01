David Mora, sa belle Davina très enceinte : tout est déjà prêt pour "baby Mora"

"J'ai choisi mon roi. j'ai choisi Mora. La chambre du #babydesdadas est prête, jour de galette, jour de fête, et à vrai dire je ne me lasse pas de la regarder, lance la jeune femme déjà maman d'un adolescent qui a fait sa rentrée en 6e cette année. On en a profité pour faire des photos car je voulais immortaliser mon gros bidon. Sur la première photo, @david_mora_officiel est assis sur le lit, et même si grâce à notre programme #ventreplatmagazine, il est aussi léger qu'une plume, je suis quand même hyper rassurée de la solidité du cocon ! Alors je vous rassure, on ne dormira pas dans le lit avec bébé lol mais comme le lit est évolutif jusqu'à 7 ans, c'est pratique pour s'asseoir et lire l'histoire du soir."

Et de livrer quelques détails sur ce nouveau lit très fonctionnel : "Merci donc à Sophie Hermine, la maman qui rev'olutionne le lit bébé : @reves_de_libellule. Même la table à langer qui se glisse en dessous, je trouve ça génial, car la chambre n'est pas très grande. En fait, c'est du génie, car elle a réussi à combiner bien-être des parents et des petits dans le même temps. Bref, nana est contente lol et on a vraiment hâte, merci pour tous vos petits mots toujours mignons."

De son côté, David Mora a republié le post de sa belle sur son compte Instagram. Et en commentaires, les internautes sont nombreux à féliciter le couple pour l'arrivée imminente de bébé ! Rappelons que c'est en août 2020 que le couple a annoncé la grossesse de Davina Vigné. Depuis, les amoureux partagent des bribes de leur bonheur, en attendant la naissance de leur petit ange, dont ni le sexe ni le prénom n'ont pour l'heure été révélés.

Encore toutes nos félicitations aux futurs parents !