David Mora (Scènes de ménages) bientôt papa : accouchement imminent pour sa chérie

En effet, le terme de sa grossesse est prévu pour le mois de janvier comme Davina l'avait expliqué il y a quelques mois sur Instagram. La jolie rousse s'apprête donc à devenir maman pour la seconde fois, elle qui est déjà mère d'un petit garçon (dont l'identité du papa n'a pas été révélée).

"Magnifique photo", "Ça sent la fin", "Oh oui ! Et que du bonheur à la clef", "La libération et ensuite le bonheur" ont répondu certains internautes impatients de découvrir la future bouille du bébé de David et Davina.

Très secrets concernant leur rencontre, on ne sait pas depuis combien de temps les deux acteurs entretiennent une relation amoureuse. Leur première publication ensemble sur les réseaux sociaux remonte en tout cas au moins de juin 2019. Par la suite, ils ont partagé régulièrement des clichés de leur quotidien et ont même dévoilé l'adorable petit surnom qu'ils s'attribuaient dans l'intimité : "les dadas" (diminutif de Da-vid et Da-vina).