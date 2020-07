David Mora (Scènes de ménages) en couple : doux moment avec sa compagne dévoilé

L'acteur de Scènes de ménages David Mora est un homme amoureux. Contrairement à ce que de nombreux téléspectateurs pensent, l'acteur de 37 ans qui joue Fabien dans la série de M6 n'est pas en couple avec sa partenaire à l'écran Anne-Élisabeth Blateau (qui interprète Emma). C'est avec la comédienne Davina Vigné qu'il file le parfait amour. Le 12 juillet 2020, le couple a d'ailleurs partagé un doux et rare moment en stories Instagram.

Parenthèse enchantée pour David Mora et sa chère et tendre. Dimanche, les tourtereaux ont profité du beau temps pour se faire une virée en bateau. Davina a tout d'abord partagé une vidéo sur laquelle on peut voir David Mora conduire l'engin, avec des lunettes de soleil vissées sur le nez. En fond sonore, elle a mis L'amour à la plage, de Niagara, puis I Love You Baby de Frank Sinatra, de quoi faire comprendre à leurs abonnés que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. La jeune femme, qui est maman d'un petit garçon, a ensuite partagé une photo de sa moitié, toujours au volant du bateau, en train de regarder l'horizon. Et, après avoir publié une photo de leur chien, c'est un selfie d'eux qu'elle a mis en ligne. Les amoureux apparaissent tout sourire. Pas de scène de ménage en vue...

David Mora a toujours été discret à propos de sa vie privée. Mais le 1er avril dernier, il a officialisé son couple avec Davina Vigné en postant une photo originale d'eux. Lui portait un chapeau, des lunettes de soleil, des charentaises à l'effigie des Tontons flingueurs, des chaussettes, un cycliste et un gilet. Elle était vêtue d'une jupe noire moulante, d'un T-shirt jaune clair et d'un imperméable bleu. "La classe, on l'a ou on l'a pas", écrivait-il en légende de sa publication

De son côté, Davina Vigné avait déjà partagé plusieurs photos en compagnie de David Mora sur son compte Instagram. On ne sait pas exactement depuis combien de temps ils sont ensemble. Mais la première publication de Davina à ses côtés date de juin 2019.