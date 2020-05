Scènes de ménages : Quel avenir pour Chloé, la fille d'Emma et Fabien ?

Après des années d'attente, les fans de Scènes de ménages ont eu le plaisir de découvrir Chloé, la fille du couple formé par Emma et Fabien (joués par Anne-Elisabeth Blateau et David Mora), en septembre 2018. Il aura donc fallu attendre la dixième saison pour que la fillette apparaisse enfin à l'écran dans la célèbre mini-série de M6.

Le personnage de Chloé n'est toutefois que très peu exploité dans les intrigues du programme. Et pour cause, sa jeune interprète, Soline âgée de 4 ans et demi, est soumise à un règlement tout particulier. "Soline ne peut tourner que 2 heures par semaine, c'est donc pour le moment difficile de la faire apparaître souvent. (...) Il y a des gens qui nous font remarquer qu'ils ne sont pas encore tombés sur des épisodes avec elle. En définitive, 2 heures de tournage ne représentent que 3-4 scènes, il ne faut donc pas la louper", indiquait David Mora lors d'un entretien pour Allociné.

Mais qu'on se rassure, les créateurs de Scènes de ménages espèrent continuer de la faire grandir sous l'oeil du public. "En grandissant, Soline pourra tourner plus souvent, ce qui lui permettra sûrement de nous accompagner lors des primes", ajoute le comédien.

En attendant, c'est avec son innocence et sa spontanéité que la malicieuse petite Soline continue d'assurer de temps en temps le rôle qui lui a été confié. Une première expérience unique pour la jeune Pontoisienne qui se rêve déjà actrice plus tard, et plus particulièrement "dans le film Avengers, dans le rôle de Gamora (une superhéroïne extraterrestre)", comme elle le révélait lors d'un entretien avec le journal L'Écho. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !