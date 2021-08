David Mora (Scènes de ménages) torse nu avec son bébé dans les bras, son physique interpelle

Davina Vigné et David Mora, acteur de Scènes de ménages (M6) ont accueilli leur premier enfant, une petite fille dont le prénom n'a pas été dévoilé, il y a sept mois. Un bonheur que la maman adore partager sur les réseaux sociaux. Dimanche 29 août 2021, la comédienne a publié une photo qui à de quoi ravir les fans de la série humoristique.

On peut y voir David Mora, en caleçon (et donc quasi nu) porter sa fille (dont le visage est caché) dans ses bras. Une adorable photo commentée avec beaucoup d'humour, comme toujours, de la part de Davina Vigné. "Vous l'attendiez depuis un an, la photo de @david_mora_officiel torse nu avec un bébé dans les bras cette fois c'est beau un David papa hein ? Les vacances c'est fini, mais je rentre avec mon amour de vacances. Et vous c'était comment les vacances ?! Vous êtes allés où ?", a-t-elle écrit en légende. Une photo qui a reçu de nombreux commentaires, lesquels revenaient souvent sur le corps musclé de l'acteur.