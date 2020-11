David Moreau : Le réalisateur français accusé d'agression sexuelle en plein tournage

Sur le tournage de King, David Moreau dirigeait les acteurs Gérard Darmon, Thibault de Montalembert (héros de la série Dix pour cent), Eye Haïdara, Lou Lambrecht et Léo Lorléac'h. Le film raconte l'histoire d'Inès (Lou Lambrecht), qui recueille un lionceau baptisé King et échappé d'un trafic. Accompagnée de son frère, de leur grand-père, et avec l'aide inattendue de Louise, sa belle-mère dont elle n'a jamais accepté la présence, Inès se lance dans une course folle vers un port de la Méditerranée. Son objectif : ramener King en Afrique et échapper à la douane, qui souhaite mettre la main sur l'animal.

Avant King, David Moreau a réalisé Seuls avec Sofia Lesaffre et Stéphane Bak, 20 ans d'écart avec Virginie Efira et Pierre Niney, ainsi que The Eye, avec Jessica Alba.