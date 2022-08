David Proux divorcé de Cathy Andrieu (Les Mystères de l'amour) : une photo de leur fille dévoilée, son portrait craché

David Proux et Cathy Andrieu ont donc chacun refait leur vie depuis leur séparation. L'interprète d'Etienne a eu sa deuxième fille, quant à son ex, elle a accueilli un autre garçon, prénommé Jules. Tous ensemble, ils forment désormais une belle famille recomposée et unie.

"On s'entend bien, on se connaît comme des ex qui ont vécu des hauts et des bas et une vie de famille. A l'époque, on a privilégié notre couple au fait de travailler ensemble car quand vous êtes H24 ensemble, nuit et jour, le couple peut exploser. Il fallait partir. On a bien fait puisqu'on a eu deux enfants magnifiques", a déjà déclaré David Proux à Télé-Loisirs.