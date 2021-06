David Schwimmer (Friends) : son ex, Natalie Imbruglia, réagit à son crush pour Jennifer Aniston

Présente dans l'émission de radio australienne The Kyle and Jackie O Show !, le 23 juin 2021, Natalie Imbruglia a été questionnée sur les révélations de son ancien compagnon, David Schwimmer. En effet, suite à la diffusion du dernier épisode de la saga Friends, sur HBO Max le 27 mai dernier - puis diffusé sur TF1, le 25 juin -, l'interprète du personnage de Ross a confié à ses confrères, face caméra que tout comme son personnage, il avait également un gros béguin pour Rachel, à savoir Jennifer Aniston. Une information croustillante qui n'a pas échappé aux fans de la série...

Seule ombre au tableau, celle qui a récemment partagé une adorable photo de son fils Max était en couple avec l'acteur durant cette même époque. C'est donc sans aucune hésitation que les animateurs de l'émission lui ont posé quelques questions. En effet, l'animateur Kyle était vraisemblablement très curieux de savoir si l'ex-petite amie de David Schwimmer se doutait de ce que ressentait son partenaire à l'époque. Car comme l'a annoncé l'acteur dans l'épisode final de la série, son crush a eu lieu dans les années 1990, alors qu'il était en couple avec elle.

"C'était il y a longtemps !"

Non sans une bonne dose de curiosité, l'animateur a alors demandé à la chanteuse, venue faire la promotion de sa chanson Build It Better, durant quelle saison était-elle en couple avec l'acteur. Ce à quoi Nathalie a répondu qu'elle ne se souvenait plus vraiment. "C'était il y a si longtemps que je ne me souviens pas", a estimé l'artiste. "Je me souviens d'être allé sur le plateau (de tournage, ndlr), et je me souviens que tout le monde était adorable et vraiment, vraiment gentil", s'est-elle souvenue. Et poursuivre, sans aucune hésitation : "Je ne faisais pas attention à - vous savez - les petits regards qu'ils se donnaient par-dessus mon épaule". Un aveu beaucoup trop lointain pour Natalie Imbruglia qui n'a pas hésité à ajouter être "OK avec ce qu'il s'est passé à l'époque." "C'était il y a longtemps !", a-t-elle conclu. Le message est clair : idylle ou pas, pour elle, c'est du passé !