Natalie Imbruglia maman à 44 ans : rare photo avec son bébé Max

Maman depuis le début du mois d'octobre 2019, la chanteuse australienne Natalie Imbruglia profite de chaque instant. Il faut dire que le parcours pour devenir mère a été long et difficile. Elle doit son nouveau statut à un don de sperme et à une fécondation in vitro. Sur Instagram, le 25 octobre, elle a partagé une photo d'elle avec son fils.

Auprès de ses 329 000 abonnés, la chanteuse du tube mondial Torn a partagé une photo d'elle en promenade avec son bébé, prénommé Max, sous le soleil de la campagne anglaise avec des moutons. Un bébé dont elle prend soin de cacher, pour le moment, le visage... "Moi et mon troupeau ! Je voulais juste vous faire savoir que Max et moi allons bien et vous remercier tous énormément pour les gentils voeux et les généreux cadeaux que j'ai reçus. Cela m'a fait chaud au coeur. Je vais prendre du temps pour me familiariser avec Max et j'ai hâte de vous faire découvrir ma nouvelle musique l'année prochaine !", a-t-elle commenté en légende.

Natalie Imbruglia est sur un petit nuage depuis qu'elle est devenue maman, mais garde encore pour elle certains aspects de sa vie privée, à commencer par l'identité du père de son enfant. Aux dernières nouvelles, la chanteuse est célibataire depuis son divorce en 2008 de Daniel Johns, chanteur du groupe Silverchair. En juillet dernier, alors qu'elle annonçait sa grossesse sur Instagram, la jolie brune écrivait : "Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que c'est quelque chose que je veux depuis très longtemps et j'ai la chance que cela ait été rendu possible grâce à l'aide de la fécondation in vitro et d'un donneur de sperme – je ne dirai rien de plus publiquement à ce sujet." Une consigne qu'elle continue donc d'appliquer...