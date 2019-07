Natalie Imbruglia : Enceinte à 44 ans de son 1er enfant grâce à un don de sperme

Natalie Imbruglia avait annoncé en fin d'année 2018 la conception de son sixième album pour 2019, mais c'est un autre très beau projet qui se dessine simultanément cette année et dont elle affiche fièrement les contours bien visibles sur les réseaux sociaux : à 44 ans, la chanteuse australienne (naturalisée citoyenne britannique depuis 2013) est enceinte de son premier enfant ! Voilà donc pourquoi, aperçue dans les rues de Londres le 10 juillet, elle s'évertuait à dissimuler son ventre face aux photographes de presse...

"Je suis très heureuse d'annoncer que je viens de signer un contrat avec BMG ! Quelle équipe incroyable ! J'ai été très occupée à écrire depuis un an et demi et j'ai hâte de partager ces nouvelles chansons avec vous tous, a-t-elle dans un premier temps écrit en marge d'une publication contenant deux photos - la première la représentant avec l'équipe en question et la seconde la montrant superbe dans une robe imprimé léopard de la marque All Saints... soulignant un baby bump évident. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo... J'ai une autre annonce à faire... (non, je n'ai pas avalé une pastèque) J'attends mon premier enfant pour cet automne."

Célibataire endurcie - situation sur laquelle elle s'est à plusieurs reprises exprimée avec sincérité - depuis son divorce en 2008 de Daniel Johns (chanteur du groupe Silverchair) et malgré une relation en 2017-2018 avec un certain Matt Field, Natalie Imbruglia ne fait pas de mystère quant à ce petit miracle, révélant qu'elle a reçu un coup de pouce de la science : "Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que c'est quelque chose que je veux depuis très longtemps et j'ai la chance que cela ait été rendu possible grâce à l'aide de la fécondation in vitro et d'un donneur de sperme - je ne dirai rien de plus publiquement à ce sujet, précise l'interprète du hit Torn, en toute transparence. Je suis ravie de cette aventure à venir... Un nouvel album et je vais être maman !"

En 2015, Natalie Imbruglia avait confié à l'Evening Standard son désir de maternité et sa certitude de parvenir à le concrétiser, de quelque manière que ce soit : "C'est quelque chose qui va arriver. J'espère encore rencontrer quelqu'un. Et, oui, il se pourrait bien que j'explore d'autres options si ce n'est pas le cas", prédisait-elle alors.