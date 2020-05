David Strajmayster (Samantha Oups) : Doudi de retour solo dans un sketch inédit

David Strajmayster a dit adieu à Samantha et à Chantal – son binôme dans la série, incarné par Guillaume Carcaud – en 2007. Si de l'eau a coulé sous les ponts depuis, l'acteur n'a pas abandonné ses premières amours. Bien qu'il soit un peu plus rare à l'écran, et un peu moins reconnaissable sans sa chevelure blonde, on l'a vu dans Doc Martin, dans Le Bureau des Légendes en 2017 et dans la troisième saison de Platane, création d'Éric Judor et d'Hafid F. Benamar. Au cinéma, il est apparu dans Le Missionnaire de Jean-Marie Bigard en 2009 puis dans La Chance de ma vie, auprès de Virginie Efira, deux ans plus tard.