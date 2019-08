Déborah François seins nus, son chéri la prend en photo

Sea, sex and sun, ce refrain bien connu qui rythme chaque été semble parfaitement convenir à l'actrice Déborah François. Sur son compte Instagram suivi par 17 000 abonnés, elle a partagé une photo d'elle à la mer, sous le soleil et les seins nus.

Prise en photo par surprise par son amoureux, le photographe et réalisateur Valentin Vignet, alors qu'elle sortait de l'eau topless, Déborah François s'est amusée de cette situation et a partagé une photo, cachant ses seins par deux émojis représentant des pommes. "Moi : 'T'as vraiment pris cette photo ?!?' Lui : 'Un jus de pommes s'il vous plaît !' Merci @valentinvignet #cestlesvacances #vacaciones #hautlescoeursetlereste", a commenté avec humour et recul la star de Populaire, L'enfant ou encore La tourneuse de pages. Déborah François, qui a aussi profité de son compte Instagram pour révéler que son prochain film sera tourné en espagnol et qu'elle travaille la langue, a posé ses valises à Barcelone.

Assez discrète sur sa vie privée, Déborah François avait tout de même accepté d'en dire un peu plus sur le sujet lors d'une interview accordée au magazine Paris Match, en 2016. "Pour vivre avec moi, un homme doit être très à l'écoute et avoir une grande ouverture d'esprit, car je suis pleine de contradictions et je change d'humeur très facilement. (...) J'ai besoin d'un homme qui m'apaise et qui ait beaucoup à dire et à offrir, car je m'ennuie très vite. Il me faut de la vivacité et de la réceptivité", disait-elle alors. Elle avait aussi donné son point de vue sur la maternité. "La maternité me fait peur. Comment va vivre cet enfant dans ce monde si rude et injuste ? La question me taraude", ajoutait-elle. Récemment, la chanteuse et comédienne américaine Miley Cyrus évoquait également les divers dangers du monde pour justifier son choix... de ne pas avoir d'enfant.