Décès de Saoirse Kennedy : son père se jette dans l'eau du port en sa mémoire

Le jeudi 1er août 2019, Paul Hill a perdu sa fille Saoirse Roisin, à peine âgée de 22 ans, à la suite d'une supposée overdose. Et c'est dans la douleur qu'il a souhaité lui rendre le plus courageux des hommages. Malgré sa phobie de l'altitude et sa peur panique des étendues d'eau, l'époux de Courtney Kennedy s'est jeté dans les abysses de Hyannis Port, situé sur la péninsule de Cap Cod, en dédiant son acte à la chair de sa chair. Sur Instagram, Robert - l'oncle de Saoirse - a documenté ce moment de bravoure.

"Ayant grandi dans le ghetto catholique de Falls Road, à Belfast, il a passé la plupart de sa vie d'adulte en prison et n'a jamais appris à nager, écrit-il en légende d'une flopée de photographies. Et pourtant, il a sauté en l'honneur de Saoirse ! Il nous a demandé d'être là pour le secourir une fois qu'il serait dans l'eau". La petite famille s'est donc réunie, aux abords de la demeure du clan - le fameux Kennedy Compound -, en ayant une pensée pour la jeune étudiante. Quelques heures plus tôt, le lundi 5 août, c'est au cimetière Saint Francis Xaviers de Centerville qu'ils se tenaient la main pour soutenir Paul Hill. Le pauvre homme était tant submergé par les larmes qu'il n'a pu prononcer le moindre discours.