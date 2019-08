Malédiction des Kennedy : La petite-fille de Bobby retrouvée morte à 22 ans

Une nouvelle tragédie résonne au sein du clan Kennedy. Saoirse Roisin Hill, la petite-fille de Robert F. Kennedy, a été retrouvée en plein arrêt cardiaque le jeudi 01 août 2019 à son domicile de Cap Cod, situé dans le Massachusetts. Prise en charge dans un centre médical voisin, elle a fini par perdre la vie. Âgée de 22 ans, la jeune femme est désormais au centre d'une enquête qui tente de déterminer les causes du décès. "Nos coeur sont bouleversés par la perte de notre Saoirse bien-aimée, a déclaré sa grand-mère Ethel dans un communiqué officiel. Sa vie était remplie d'espoirs, de promesses et d'amour. Le monde est un petit peu moins beau aujourd'hui."

Les ambulanciers ont été alertés, ce jeudi aux alentours de 14h30, d'une éventuelle overdose avant de se rendre au Kennedy Compound - résidence familiale de trois maisons et six hectares en bord de mer, à Hyannis Port - comme le rapporte le New York Times. Quelques mois auparavant, alors qu'elle était encore lycéenne, Saoirse Roisin Hill alertait déjà son entourage en se dévoilant dans le journal de son établissement scolaire, la Deerfield Academy. On pouvait lire dans ses écrits qu'elle avait été sexuellement agressée par un camarade et qu'elle luttait contre la dépression. Son mal aurait "pris racine au début du collège", précisait-elle, et serait "en elle pour le restant de [ses] jours".