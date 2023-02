Découvrez ces nouveaux jeux de société qui cartonnent

Achetez ce jeu de société SKYJO de Magilano pour 14,95 € sur Amazon

Un nouveau jeu de cartes vient agrandir votre collection pour le plus grand plaisir de la famille. Son nom ? SKYJO. L'objectif est ici d'avoir le moins de points possibles, contrairement à de nombreux jeux. Pour y parvenir, vous devez négocier, inverser et récupérer des cartes de vos adversaires ou de la pioche. La partie s'arrête lorsqu'un joueur a découvert toutes ses cartes. C'est alors le moment de faire les comptes. Celui qui a alors le plus petit nombre de points gagne. À vous d'être stratégique et de vous débarrasser de vos cartes aux valeurs élevées le plus rapidement possible. À vos cartes, prêt, partez !

2. Le 6 qui prend ! de Gigamic

Les enfants ne sont pas forcément ravis de s'essayer à des jeux de société en famille. Ils préféreraient regarder la télé ou passer leur temps devant les jeux vidéo. Il faut donc user de stratagèmes pour parvenir à les intéresser. Parce qu'une fois lancés, on ne les arrête plus, ils adorent ! Attirez-les donc avec une histoire d'animaux, ils ne pourront pas résister. C'est justement ce que propose ce jeu de société 6 qui prend ! de Gigamic. Vous ne vous ruinerez en plus pas pour l'acquérir. Il est en effet affiché à 14,99 € sur Amazon, une vraie bonne affaire.