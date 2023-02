Découvrez les 3 produits phares qui vous feront passer des apéros de qualité !

L'apéritif et les Français

À proprement parler, l'apéritif désigne le moment avant le dîner où l'on boit un verre, avec ou sans alcool, et que l'on grignote quelque chose autour d'une table entourés d'amis ou de sa famille. Le moment convivial par excellence où l'on discute et où l'on se sociabilise ! Contrairement au dîner, l'apéritif indique un moment de liberté, où on boit et mange ce qu'on veut !

L'apéro est le rituel par excellence qui sépare le travail et la détente. De plus en plus réputé en France, nous aimons nous retrouver le week-end ou les soirs de semaine pour discuter autour d'un bon verre de vin ! Pour la petite histoire, l'heure de l'apéro s'est réellement démocratisée après la Seconde Guerre mondiale ! Aujourd'hui, nous pouvons même parler "d'apéro dînatoire", où il remplace totalement le dîner.

Selon une étude, 98% des Français considère l'apéritif comme un véritable moment chaleureux et convivial qui favorise l'échange. C'est également le moment de découvrir de nouvelles boissons et de nouveaux amuse-bouche originaux que nous n'avons pas l'habitude de consommer. Et comme vous le savez, la France est un pays qui regorge de terroirs et de produits locaux, plus savoureux et originaux les uns que les autres !

Nous vous proposons sans plus attendre de découvrir 3 produits utiles et incontournables pour un apéro à domicile réussi !