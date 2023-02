Découvrez les 5 meilleurs produits de la semaine

Achetez cette poudre compacte bronzante NYX Professionnal Makeup pour 8,50 € sur Amazon

À défaut d'être en vacances sous les tropiques, vous souhaiteriez en avoir l'illusion avec un teint effet bruni ? Nous avons la solution toute trouvée pour cela. Son nom, la poudre compacte bronzante NYX Professionnal Makeup. Elle vous offre un teint hâlé dès que vous l'appliquez. Et elle n'est en plus pas réservée qu'au visage, mais à l'ensemble du corps. Elle arbore une couleur médium qui convient en plus à de multiples carnations et offre un résultat optimal. Mais cette poudre ne sert pas seulement à foncer votre teint. Vous pouvez aussi l'utiliser comme contouring léger pour sculpter votre visage. Un pinceau sera nécessaire pour cela. Autre point positif non négligeable, sa formule vegan garantie sans ingrédient d'origine animale. Vous avez trouvé le produit parfait pour allier écologie et style !

2. Craquez pour cette chemise en popeline blanche Amazon Essentials est en top ventes

Ce ne sont pas les pièces initialement réservées au vestiaire masculin et que les femmes se sont appropriées au cours de l'Histoire qui manquent. Parmi les pantalon, cravate et autre trench, la chemise a elle aussi conquis la garde-robe féminine, en devenant même un basique. Son arrivée chez les femmes remonte aux années folles. C'est une période où la lutte pour l'égalité des sexes est plus forte que jamais. Les femmes décident alors de s'emparer des symboles masculins pour faire réagir. C'est ce que l'on appelle la mode garçonne. La chemise a ainsi continué d'être portée décennies après décennies jusqu'à devenir la pièce phare telle qu'on la connaît. À vous de l'adopter maintenant avec cette chemise en popeline blanche classique Amazon Essentials. Elle est en plus à un prix excessif sur Amazon. Vous devrez débourser entre 24,30 € et 32,10 € selon les tailles pour l'obtenir. Elle est en plus en top ventes alors dépêchez-vous avant le sold-out.

Une pièce intemporelle