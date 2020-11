Découvrez qui a été élu "Homme le plus sexy" de 2020 !

C'est une info qui prête à sourire au milieu d'une actualité morose parasitée par la pandémie de coronavirus et tous ses aspects. Le magazine People vient de dévoiler celui qu'il a choisi comme homme le plus sexy de l'année 2020.

C'est l'acteur Michael B. Jordan qui a été sacré ! A 33 ans, le beau gosse vu au cinéma dans les films Creed ou Black Panther, a réussi à s'imposer à Hollywood après avoir entamé sa carrière à la fin des années 1990. "C'est une sensation assez cool. Vous savez les gens font souvent cette blague du style : 'Michael, y a ce truc que tu ne décrocheras sans doute pas.' Mais c'est un club sympa auquel appartenir", a réagir l'acteur, amusé d'être sacré pour son physique clairement avantageux. Il rejoint ainsi une liste variée d'hommes sexy élus par People à l'instar du chanteur Adam Levine, de l'acteur Idris Elba ou encore du footballeur David Beckham.

Si Michael B. Jordan, qui a amusé ses followers sur Instagram en partageant sa couverture de People et déclarant que sa grand-mère criait partout désormais "c'est mon bébé", affiche de beaux atouts comme un sourire charmeur et des abdos en béton, il est plus qu'un physique ! L'acteur est aussi engagé dans le cinéma et, avec sa société Outlier Society Productions, il a signé une clause inclusive pour embaucher des réalisateurs et des comédiens issus de la diversité. Michael B. Jordan s'est aussi montré comme un fervent partisan du mouvement Black Lives Matter, accentué après la mort de George Floyd, ainsi que comme un défenseur de la cause des femmes en soutenant la Women's March en 2017.

Cette année, il était attendu dans le film Without Remorse de Stefano Sollima. Michael B. Jordan n'est certes pas avare en confidences sur sa carrière mais, côté coeur, le beau gosse reste volontiers discret sur ses histoires d'amour...