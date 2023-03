Découvrez sans plus attendre les meilleures offres de la semaine

Achetez l'eau de parfum 5th Avenue d'Elizabeth Arden pour 15,26 € sur Amazon

Vos journées sont rythmées, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez en effet fait du dynamisme votre mantra. Il vous faut donc une eau de parfum qui reflète cette personnalité à 1000 à l'heure. L'avenue la plus mythique de New York vous fait partager son aura vibrante avec l'eau de parfum 5th Avenue d'Elizabeth Arden. Ce cocktail détonnant parvient à associer l'énergie et l'explosivité au chic et à la féminité, un exploit. Un mélange des genres rendu possible par la bergamote, le lilas, le magnolia et la pêche en note de tête qui dégagent à la fois force, jeunesse et gourmandise. L'élégance est ensuite le maître-mot de la note de coeur faite d'un bouquet floral intense d'Ylang-Ylang, violette, rose et jasmin. Le fond vous permet de rester sur une sensation de chaleur et de volupté avec son mélange de bois de santal, de musc, d'iris et d'ambre. Le flacon est à l'image de son contenu, chic, avec sa forme de gratte-ciel en lien direct avec son nom. Transparent, il laisse toute la place à la beauté du liquide. Cette eau de parfum est clairement votre meilleure alliée pour votre vie trépidante !

2. Promo inimaginable de 40 % sur cette robe de tennis Nike Court Dri-Fit Victory

Les stars ne semblent avoir qu'un mot à la bouche en ce moment côté mode, l'athleisure. Mais en quoi consiste exactement cette tendance ? Il s'agit en fait d'un mix entre le gymwear et le streetwear. Les pièces sportives se dotent ainsi de la juste dose de cool pour un mélange explosif. Cette allure est ainsi adoptée par les personnalités les mieux habillées de la planète, à l'image de Bella Hadi qui en a fait sa signature mode. Pour copier son style, adoptez donc sans plus attendre cette robe de tennis Nike Court Dri-Fit Victory. Sa promo sur Nike est en plus juste folle. Elle est ainsi proposée à 47,97 € au lieu de 79,99 €. Soit une réduction exceptionnelle de 40 %. Ces plus de 30 € d'économie vous tendent clairement les bras.

Le sport devient chic