Découvrez un monde enchantée avec ces Lego Disney Princess

Sa marâtre et ses demi-soeurs auront été des montres avec Cendrillon. Elles ont réduit en lambeaux sa belle robe et l'on laissée seule dans la maison pendant qu'elles se rendent au bal. C'est tellement injuste. Heureusment, sa marraine se matérialise et change le cours de l'histoire. Une chanson servant de formule magique et un coup de baguette plus tard, la citrouille du jardin devient un magnifique carrosse. D'un blanc immaculé, il se pare de nombreux détails en or des roues au toit en passant par la porte. Spacieux, il peut accueillir deux personnes à son bord sur les belles banquettes roses.

Ses fidèles amis, Gus Gus et Jack Jack deviennent des chevaux permettant de tirer la calèche. Il ne manque plus que la touche finale, la robe de Cendrillon. Ses haillons sont remplacés par une sublime robe bleu clair scintillante. Lorsqu'elle ouvre le coffre en or qui s'est matérialisé devant elle, sa surprise est totale. L'invitation pour le bal, une couronne en or et surtout, de sublimes escarpins en verre y sont cachés. Avec cela, son look sera tout simplement parfait. Mais attention, tout cela disparaît à minuit. Cendrillon doit donc se hâter de retrouver son prince.

3. Promo imbattable de 25 % sur ce jeu de construction Lego Disney Princess la boîte à bijoux d'Elsa

C'est clairement la princesse la plus populaire de ces dernières années, à égalité avec sa soeur. Si je vous chante ces quelques paroles "Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais", vous avez tout de suite à qui je pense n'est-ce pas ? La Reine des Neiges, c'est l'un des plus gros succès de Disney depuis la création de la marque en 1923. Il est presque impossible de ne pas avoir vu au moins une fois ce film d'animation.

Une sublime boîte à bijoux à construire soi-même