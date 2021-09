Delphine (L'amour est dans le pré 2021) : Coup de foudre, compétition... Coulisses de son aventure

Il y aura une fois de plus de l'amour dans l'air sur M6, ce lundi 6 septembre. La chaîne s'apprête à diffuser le deuxième épisode de L'amour est dans le pré 2021. L'occasion de découvrir les speed-dating de Delphine, une arboricultrice bio de 47 ans. Interrogée par Télé Star, elle a fait des confidences sur le début de son aventure.

Delphine est sans doute l'une des participantes qui a le plus touché le public. Elle n'a pris conscience de son homosexualité qu'à l'âge de 25 ans. Une orientation sexuelle qu'elle a au départ cachée puisqu'elle présentait Patricia, son ex avec laquelle elle est restée pas moins de douze ans, comme sa cousine durant plusieurs années... Mais, en 2018, à la suite de la mort de son papa, elle a compris que la vie était trop courte et a fait son coming out lesbien.

C'est donc une femme pétillante et qui s'assume que le public a découvert lors de la diffusion de son portrait. Une personnalité qui a beaucoup séduit : pour preuve, elle a reçu de nombreuses lettres. Et dix ont attiré son attention, dix prétendantes se sont ainsi présentées devant elle lors du speed-dating, à Paris. Et elle a vécu un moment fort en émotion. "Ce speed-dating était très fort, j'ai vécu mon premier coup de foudre, mais j'ai compris ce qui est important, c'est la suite : construire quelque chose à deux", a-t-elle confié au magazine Télé Star.

Delphine a donc convié son coup de foudre et une autre femme chez elle. Un séjour dont elle devrait se souvenir pendant longtemps. "Le plus perturbant, c'est cette situation improbable dans la vraie vie : deux femmes à la maison. C'est vrai qu'il y avait une espèce de compétition entre elles, mais j'ai été heureusement surprise de leur réaction. Pour moi, ça a été magique et intense. En cinq jours, j'ai eu l'impression qu'on avait passé un mois ensemble", a-t-elle conclu. Il faudra attendre la fin du programme pour découvrir si la femme de sa vie se cachait parmi ses prétendantes.

