Delphine Wespiser sublime en robe fendue rouge et brillante, la chroniqueuse de TPMP s'affiche très sexy

Ce lundi 30 janvier 2023, Delphine Wespiser a illuminé le Paradis Latin, qui pour rappel est un célèbre cabaret parisien situé sur la Rive Gauche. Dans une sublime robe rouge scintillante et fendue au niveau de la cuisse droite, associée à une paire de talons transparents, l'ex-compagne de Roger était venue participer à la 28e édition des Trophées de la nuit. Une soirée au cours de laquelle le député Christophe Blanchet fut notamment récompensé.

Mais la véritable vedette de cet événement était bel et bien la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, qui a fait le show sur le tapis rouge en prenant différentes poses devant les photographes dans cette tenue mettant en évidence sa silhouette de rêve. Pour rappel, si elle semble autant à l'aise dans cet exercice, c'est parce qu'elle a été élue Miss France en 2010 et a donc l'habitude depuis de se démarquer grâce à sa sensualité, sa démarche et son allure.

Gros salaire, voyages, voitures...

Cette expérience lui avait également permis de passer un cap niveau notoriété mais surtout financier. En effet, comme elle l'a tout récemment expliqué sur le plateau de TPMP, son salaire de Miss avoisinait les "4500 euros", sans compter "les droits d'images". Elle a également énuméré la liste des présents qu'elle avait reçus à l'époque de son élection : "Il y a des voitures, des parures de robes, des parures de bijoux en diamants, il y a des iPad, des ordinateurs, un appartement (pendant un an, ndlr), un salaire pendant un an aussi et beaucoup de voyages".

Des cadeaux peu comparables à ceux de Lenny Tabourel, l'actuel Mister France, qui était assis à côté de l'ancienne reine de beauté ce jour-là dans l'émission. "Moi je suis reparti en train avec ma valise", avait-il lâché avec humour, avant de révéler qu'il n'était pas pour autant reparti bredouille de cette élection. "Si, si, on a eu quelques cadeaux de partenaires justement, des partenaires pour des costumes, je ne peux pas dire les marques forcément, mais des partenaires de sous-vêtements. J'ai pu faire des voyages, j'ai fait mon petit voyage en Guadeloupe, donc c'était vraiment pas mal", avait-il détaillé à Cyril Hanouna et sa bande.