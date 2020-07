Demain nous appartient: Ému, Théo Cosset réagit au départ de Charlotte Valandrey

La fin de semaine a été difficile pour les fans de Demain nous appartient. Vendredi 24 juillet 2020, Charlotte Valandrey a annoncé qu'elle quittait la célèbre série de TF1. Une triste nouvelle à laquelle a rapidement réagi son fils de fiction, Théo Cosset.

Depuis deux ans, le jeune acteur incarne Arthur, le fils de Sandrine Lazzari (jouée par Juliette Tresanini) et Laurence Moiret (Charlotte Valandrey). Il ne pouvait donc pas ne pas réagir à l'annonce du départ de l'actrice de 51 ans. C'est en commentaire de la publication de sa maman de fiction qu'il a souhaité lui faire une belle déclaration. "Ma Charlotte Valandrey, merci pour ce que tu m'as apporté, tu es une de mes plus belles rencontres sur DNA. Je te souhaite le meilleur et surtout de bien prendre soin de toi, encore merci pour ta gentillesse, ta bienveillance et tes précieux conseils envers moi. Bisous ma maman de fiction", a-t-il écrit. Très vite, la star des Cordier, juge et flic lui a répondu : "Merci mon fils."

C'est en vidéo que Charlotte Valandrey, qui incarnait Laurence depuis 2017, a annoncé qu'elle quittait Demain nous appartient. "Les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez. J'étais absente un peu trop souvent, donc avec la production on a décidé d'un commun accord que j'allais arrêter DNA. Voilà. Vous ne me reverrez plus dans Demain nous appartient", avait-elle justifié son départ. Mais elle avait rapidement rassuré ses fans en leur expliquant qu'elle ne comptait pas quitter le monde de la télévision : "Vous allez me manquer et j'espère partir pour de nouvelles aventures. On va se revoir à travers l'écran, mais d'une nouvelle façon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie des feuilletons. En tout cas j'ai passé un très bon moment. Maintenant, je passe à autre chose." Ses fans n'auront pas d'autre choix que de faire de même.