Charlotte Valandrey quitte la série "Demain nous appartient", elle s'explique

Triste nouvelle pour les fans de la série Demain nous appartient. Le 24 juillet 2020, une des héroïnes du feuilleton a en effet annoncé son départ : Charlotte Valandrey, qui incarnait le personnage de la juge Laurence Moiret depuis près de trois ans. La comédienne de 51 ans s'est expliquée sur son compte Instagram.

"Les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez. J'étais absente un peu trop souvent donc, avec la production, on a décidé d'un commun accord que j'allais arrêter DNA, a affirmé l'actrice sur le réseau social, à l'aide d'une vidéo filmée depuis ses vacances sur la dune du Pilat. Donc vous ne me reverrez plus dans Demain nous appartient. Vous allez me manquer et j'espère partir pour de nouvelles aventures. On va se revoir à travers l'écran, mais d'une nouvelle façon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie des feuilletons." Charlotte Valandrey a alors conclu en déclarant "avoir passé un très bon moment".