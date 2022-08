Demain nous appartient : Un acteur en colère après avoir été écarté de la série, ses souvenirs pénibles

Les fans de Demain nous appartient peuvent être heureux. Un personnage qui avait disparu de la série de TF1 depuis un an est de retour dans les intrigues qui se déroulent à Sète. Il s'agit de Sacha Girard, interprété par Renaud Roussel. Avant son départ, les téléspectateurs avaient découvert que l'ancien coach sportif menait une double vie et était en réalité un tueur en série. Il était d'ailleurs l'auteur du meurtre de Clémentine Doucet, incarné par Linda Hardy, et avait même tenté d'assassiner toute sa famille.

Malgré ses tentatives pour brouiller les pistes, Sacha avait finalement été arrêté par la police ce qui avait conduit à la fin de l'aventure Demain nous appartient pour l'acteur Renaud Roussel. Mais, surprise, il a été décidé que son personnage parviendrait à s'évader de prison avec la complicité de son fils. Une intrigue qui promet de donner des frissons aux fidèles du show. Mais surtout, elle fait plaisir au comédien de 49 ans. Et pour cause, ce dernier n'avait pas très bien vécu son éviction. Cela l'avait même mis très "en colère" comme il l'a reconnu pour Télé Loisirs.

"Au départ, Sacha était juste un coach sportif qui tombe amoureux. Je ne savais pas que les scénaristes allaient emmener le personnage dans cette direction. Il a fallu que je digère la nouvelle et ça m'a amené une colère qui m'a fait dire que je n'avais pas le choix : soit je rompais mon contrat, soit j'allais à fond dans ce qu'on me demandait. J'ai pris cette option qui a été la plus intéressante", a-t-il expliqué.

Renaud Roussel estime aujourd'hui avoir pris la bonne décision et considère l'évolution de son personnage comme "un joli cadeau". "Ça m'a fait partir dans des profondeurs que je n'aurais pas découvertes si j'étais resté le coach sportif que j'étais au premier épisode", a-t-il jugé.

Le charmant brun ne sait pas encore ce que lui réserve les scénaristes mais il est confiant pour la suite. "Je sais que j'ai encore pleins de choses à faire avec lui", a-t-il conclu.