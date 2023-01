Demain nous appartient : Une actrice à l'hôpital pour une opération sous anesthésie générale, "2023 commence fort"

"2023 ça commence fort", a écrit Kenza Saïb-Couton en story Instagram jeudi 5 janvier. Et pas de manière positive ! En effet, l'actrice de Demain nous appartient a malheureusement entamé l'année... depuis l'hôpital. En photo, elle s'est dévoilée allongée dans le lit de sa chambre, portant un masque, une blouse et une charlotte. Soit le look adéquat lorsqu'on se prépare à partir au bloc. "Le cadeau pour mes 30 piges ? Un petit retrait de la vésicule billiaire et une paire de bas de convention", s'est-elle désolée. (Voir notre diaporama).

L'opération s'effectue sous anesthésie générale et dure entre 30 et 90 minutes. Le plus souvent, 3 à 4 petites incisions de 5 à 10 mm sont pratiquées dans la peau du ventre. La vésicule biliaire est un réservoir de bile qui forme souvent des calculs. Son ablation (appelée cholécystectomie) est alors proposée lorsque ces calculs engendrent des symptômes tels que des douleurs, la jaunisse ou des complications comme une infection...

Qu'on se rassure, cette opération est très courante et ne comporte que très peu de risques. La sortie de Kenza Saïb-Couton a d'ailleurs été programmée le jour même, une fois l'intervention terminée. Et la comédienne va ainsi pouvoir profiter de son arrêt de travail de quelques jours. C'est devant Demain nous appartient qu'elle a justement révélé se reposer dès qu'elle était de retour chez elle.

Depuis un petit moment, Kenza Saïb-Couton a pris l'habitude de partager son quotidien sur ses réseaux sociaux, qu'il soit teinté de bonnes comme de mauvaises nouvelles. En juillet dernier, elle n'apparaissait par exemple pas du tout en forme, expliquant avoir contracté la Covid-19 "après lui avoir échappé pendant deux ans et demi" et alors qu'elle est maman d'un petit garçon prénommé Naël, âgé d'un an et demi seulement. "Ça m'agace fortement d'être passée entre les mailles du filet du Covid pendant deux ans (...) et de l'attraper la semaine où j'organisais les 1 an de Naëlou. Je suis dégoutée. Non seulement je suis dégoûtée pour ça, mais je suis aussi dégoûtée parce que ça me stresse de lui refiler", s'inquiétait la jolie brune. Mais plus de peur que de mal pour Kenza qui avait rapidement pu reprendre le cours normal de sa vie.