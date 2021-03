Kenza Saïb-Couton (Demain nous appartient) enceinte : comment elle a caché sa grossesse sur le tournage

Un nouveau bébé arrive ! Kenza Saïb-Couton, qui incarne Soraya Beddiar dans Demain nous appartient, est enceinte. Une grossesse annoncée le 5 mars 2021 sur les réseaux sociaux qui a surpris ses fans mais aussi certains de ses camarades de tournage, pas au courant ! Lors d'un live sur Instagram dimanche 21 mars 2021, Kenza Saïb-Couton raconte comment elle a caché cette belle nouvelle.

Pas question pour la comédienne, en couple avec l'acteur Arnaud Baillet, de révéler sa grossesse avant l'échographie du premier trimestre. "C'était secret défense, personne ne le savait autour de moi, confie-t-elle. Ce qui facilite énormément les choses : c'est que, couvre-feu oblige, avec les collègues de travail et toutes les précautions sanitaires prises sur le tournage, on ne se voyait qu'au boulot, donc pas de regard suspect si jamais le vendredi soir, tu veux aller boire un coup (...). J'ai pu éviter tous les soupçons des collègues et des copains." Un stratagème bien mené, notamment grâce à la crise sanitaire liée à la Covid-19 donc !

Kenza Saïb-Couton quitte provisoirement la série, Soraya Beddiar ne sera pas enceinte

Kenza Saïb-Couton raconte également ces premiers mois de grossesse vécus en intimité. "Comme certains le savent, je suis émetophobe [peur irrationnelle de vomir, NDLR], mon grand flip, j'ai eu peur de subir les nausées. Et non, je suis passée entre les mailles du filet, j'ai eu beaucoup de chance. Par contre, j'étais une vraie marmotte, je pouvais faire des nuits de dix, douze heures, j'étais crevée tout le temps, ça c'est le seul truc qui aurait pu vendre la mèche", se souvient-elle. Mais là encore, l'actrice a une excuse toute trouvée : "J'avais pour prétexte le rythme soutenu du boulot à l'époque, j'étais vraiment KO."

Cette grossesse est finalement bien tombée pour Kenza Saïb-Couton qui quitte provisoirement Demain nous appartient. Car, en effet, son ventre de future maman n'apparaîtra pas à l'antenne de TF1 : la grossesse de la jolie brune ne sera pas intégrée au feuilleton, le personnage de Soraya Beddiar ne tombera pas enceinte prochainement !

Encore toutes nos félicitations à Kenza Saïb-Couton et son amoureux Arnaud Baillet !