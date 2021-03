Kenza Saïb-Couton (Demain nous appartient) enceinte : son compagnon Arnaud est aussi acteur

L'année 2021 s'annonce comme l'une des plus belles pour Kenza Saïb-Couton. La comédienne de Demain nous appartient a révélé être enceinte de son premier enfant le 5 mars dernier. "J'ai sorti ma plus belle robe à coeurs pour vous annoncer cette nouvelle PLEINE D'AMOUR. Un petit secret que j'ai gardé bien au chaud pendant plus de 5 mois, mais que je suis heureuse de partager avec vous aujourd'hui", a-t-elle écrit sur Instagram.

Kenza Saïb-Couton attend cet heureux événement avec son compagnon de longue date, Arnaud Baillet. Lui aussi a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux. "Les deux amours de ma vie. Bientôt on sera trois. Quel drôle de sentiment que de devenir parent. Un sentiment compliqué à décrire. Comme tous les sentiments les plus forts. Tellement excitant d'accueillir ce petit bout de nous", a-t-on pu lire sous une photo de trois paires de chaussures, une paire pour papa, maman et bébé.

Sa belle chérie est peut-être davantage connue mais Arthur Baillet est lui aussi un comédien expérimenté. Après avoir suivi une formation à l'Acting International de 2012 à 2013, il a intégré l'école Studio Muller de 2013 à 2017. Des expériences enrichissantes qui lui ont permis de faire ses preuves par la suite. En effet, Arnaud Baillet a fait ses pas au cinéma, dans le film Simone Veil d'Olivier Dahan, attendu cette année. Mais aussi dans La dernière vie de Simon, de Léo Karmann, un film franco-belge sorti en 2020.

Le futur papa a également joué dans des pièces de théâtre comme La machine à explorer le temps de Herbert George Wells, Sorrow in the Wind de François Zabaleta, Cordialement d'Aurélia Ciano et Burn Baby Run de Carine Lacroix.

Enfin, le chéri de Kenza Saïb-Couton s'est lui aussi laissé tenter par le petit écran. Il a par exemple été vu dans la mini-série de France 2, Victor Hugo, en 2018. Il est également déjà apparu dans Demain nous appartient. Dans le rôle d'un policier, Arthur Baillet a notamment donné la réplique à Camille Genau, l'interprète de Sara Raynaud dans le feuilleton.