Kenza Saïb-Couton (Demain nous appartient) positive à la Covid-19 : gros stress et appel à l'aide

Le mardi 5 juillet 2022, Kenza Saïb-Couton s'est saisie de son compte Instagram afin de partager une mauvaise nouvelle. L'interprète de Soraya Beddiar dans Demain nous appartient (TF1) a révélé qu'elle venait d'être testée positive à la Covid-19. Une source d'angoisse pour la maman de Naël (11 mois).

C'est une Kenza Saïb-Couton pas du tout en forme que les internautes ont retrouvée mardi. La charmante brune a posté une photo sur laquelle elle apparaît masquée, avec des petits yeux et allongée sur un lit. "Après lui avoir échappé pendant deux ans et demi", a-t-elle écrit. Et à côté, on peut observer un encart avec son autotest positif. Ce sont ensuite des vidéos qu'elle a postées afin de remercier ses abonnés de leur soutien. "Ca m'agace fortement d'être passée entre les mailles du filet du Covid pendant deux ans (...) et de l'attraper la semaine où j'organisais les 1 an de Naëlou. Je suis dégoutée. Non seulement je suis dégoûtée pour ça, mais je suis aussi dégoûtée parce que ça me stresse de lui refiler. Si ça a été le cas chez vous, comment avez-vous géré avec vos bébés pour le Covid ? Est-ce que vous avez vécu avec des masques ? Comment vos enfants l'ont géré s'ils l'ont eu ? Je vous remercie d'avance pour tous vos petits partage", a poursuivi la jeune femme.

Fort heureusement, Kenza Saïb-Couton a pu compter sur le soutien de ses abonnés. Nombreux sont ceux à lui avoir témoigné leur expérience. "Ca me rassure", a-t-elle donc confié. Puis, elle en a une fois de plus profité pour remercier une fois de plus les internautes pour leurs messages de rétablissement.

C'est le 19 juillet dernier que Kenza Saïb-Couton avait annoncé la naissance de son fils, fruit de ses amours avec son compagnon de longue date, Arnaud Baillet, qui est lui aussi comédien. "NAËL. Notre petite cacahuète a pointé le bout de son nez le 10.07 pour notre plus grand bonheur. Nous sommes de retour à la maison, prêts à savourer chaque seconde de cette nouvelle vie", avait-elle écrit en légende d'une photo de son bébé endormi sur le ventre.