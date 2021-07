Kenza Saïb-Couton (Demain nous appartient) maman : photo de son fils et doux choix de prénom

Kenza Saïb-Couton a accueilli cet heureux événement avec son compagnon de longue date, Arnaud Baillet, qui est lui aussi comédien. Il a d'ailleurs déjà fait une apparition dans la fiction quotidienne de la Une sans toutefois avoir eu la chance de donner la réplique à sa moitié.

Pour rappel, c'est le 5 mars 2021 que la jolie brune a révélé être enceinte après des mois d'ingéniosité pour préserver son secret, même auprès de son entourage de Demain nous appartient. "C'était secret défense, personne ne le savait autour de moi. Ce qui facilite énormément les choses : c'est que, couvre-feu oblige, avec les collègues de travail et toutes les précautions sanitaires prises sur le tournage, on ne se voyait qu'au boulot, donc pas de regard suspect si jamais le vendredi soir, tu veux aller boire un coup (...). J'ai pu éviter tous les soupçons des collègues et des copains", avait-t-elle confié lors d'un live sur Instagram le 21 mars.

Pendant sa grossesse, Kenza Saïb-Couton s'est éloignée des plateaux de tournage et donc des intrigues de Demain nous appartient étant donné qu'il n'était pas prévu que son personnage tombe enceinte.

Félicitations aux jeunes parents !