Kenza Saïb-Couton (Demain nous appartient) enceinte : le sexe de bébé révélé, l'actrice "super heureuse"

Depuis qu'elle a annoncé être enceinte de son premier enfant après avoir gardé le secret pendant cinq mois, Kenza Saïb-Couton ne se prive plus de partager l'évolution de sa grossesse sur ses réseaux sociaux. Et mardi 30 mars 2021, la comédienne de Demain nous appartient a fait une révélation de taille : celle du sexe de son futur bébé !



En effet, sur Instagram, la jolie brune qui forme un couple avec un autre acteur, a dévoilé une image animée où elle apparaît vêtue d'un pull sur lequel est inscrit... "It's a boy", comprenez "c'est un garçon". "IT'S A...BOY !!!! Nous sommes super, super heureux de vous annoncer que notre cacahuète est un petit mec, mon fils !", s'est-elle réjouit en légende. Une nouvelle qui a ravi bon nombre de ses abonnés, dont ses collègues de la fiction de TF1, Franck Monsigny, Linda Hardy ou encore Clémence Lassalas et Sahelle de Figueiredo, qui ont tous réagi en commentaires.

Un élan d'amour qui a beaucoup ému Kenza Saïb-Couton et son compagnon Arnaud. "On voulait vous remercier pour tous vos gentils messages que vous laissez sous le post du gender reveal, on va prendre le temps de vous lire je suis contente parce que je vais pouvoir partager un peu plus avec vous les achats que j'ai fait pour le bébé et Dieu sait que j'ai acheté pas mal de trucs", a-t-elle déclaré via sa story.