Demain nous appartient, une actrice jugée trop maigre : ses photos dérangent, explications sur sa fine silhouette

Il y a quelques jours, Solène Hébert a jugé bon de partager des photos de son récent shooting photo. La comédienne de Demain nous appartient y apparaît superbe, vêtue d'un costume d'homme, et dans un soutien-gorge noir. Problème, les internautes ont été pour le moins mitigés par le résultat. Et pour cause, l'interprète de Victoire Lazzari est fine, voire, à la limite de l'anorexie pour certains.

Face aux nombreux messages soucieux qu'elle a reçus, Solène Hébert a partagé un long message sur Instagram dans la journée de jeudi 23 février pour faire une mise au point. "Beaucoup de commentaires sur mon post précédent concernant mon poids et mon apparence. Je comprends tout à fait vos inquiétudes, l'anorexie banalisée sur les réseaux étant, pour moi aussi, un sujet auquel je reste attentive. Cela dit, pour certaines personnes, il s'agit de leur métabolisme. Depuis le lycée, je n'ai pas bougé d'un kilo, malgré mon amour pour le chocolat et les pâtes à la crème fraîche", a-t-elle fait savoir à sa communauté.

J'ai écumé les moqueries de 'planche à pain'

La jolie blonde de 32 ans explique ensuite avoir une "ossature" particulière qui a représenté un complexe toute sa vie. "Je ne trouve pas cela beau, j'ai écumé les moqueries de 'planche à pain' et autres depuis toute petite, mais ne peut rien y faire. Et ne me considère absolument pas comme un exemple", a-t-elle écrit, précisant avoir néanmoins réussi à être "bien dans sa peau" avec le temps.

Solène Hébert a également souhaité mettre en garde les internautes vis-à-vis de leurs mots parfois blessants. "Une photo peut être trompeuse, vous pouvez aussi vous retrouver face à une personne en souffrance, qui n'a pas besoin de votre jugement en plus. Essayons de nous élever, de nous donner de l'amour, de la confiance et de la force. Notre impact sur les autres est plus fort que l'on imagine", a-t-elle prévenu.